Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову

Бывший форвард «ПСЖ» Гийом Оаро высказался о фигуре вратаря команды Матвея Сафонова.

«В прошлом году Сафонов был вторым номером в «ПСЖ». Он конкурировал с Доннаруммой, что было нелегко. Сафонов провeл несколько матчей. Луис Энрике сказал ему, что у него отличный менталитет и что он в порядке. Это неудивительно. У русских всегда всe было хорошо с точки зрения менталитета.

Но сегодня в «ПСЖ» играет вратарь сборной Франции, который недавно появился в клубе – Люка Шевалье. Конкурировать с этим футболистом будет тяжело. Но в любом случае на данный момент Сафонов находится в Париже, он очень нравится всем болельщикам. Он классный парень, я уверен», – сказал Оаро.