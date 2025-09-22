Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (0:2).

У «Зенита» 1+1 оформил Максим Глушенков.

Лучшим в матче признан Луис Энрике, у которого тоже 1+1.

«Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до 3 очков.

«Зенит» официально вернулся в чемпионскую гонку. Глушенков провел лучший матч за календарный год – с победным голом и идеальным голевым навесом на Луиса Энрике, у которого тоже 1+1. Выход Энрике слева под Петрова тоже полностью оправдался.

В заведомо равных матчах побеждает тот, кто бережнее относится к своим моментам. У «быков» их было пять-шесть – два на старте игры, два подряд перед голом «Зенита» и один-два уже при 0:1. У питерцев, при том что мяч держался у них большую часть матча держался чуть получше, – только моменты с голами, которые они и использовали. Других не помню. Отсюда, кстати, и перевес хозяев по xG (по крайней мере, когда на 77-й минуте, до второго гола, его соотношение показали, было 2,37 на 0,29).

«Краснодар» начал матч гораздо увереннее, но не забил свое, а потом отпустил игру. «Зенит» прибавлял с каждой десятиминуткой, а «быки» в какой-то момент утеряли бдительность и, как лидеры, рассудили, что могут прибавить в любой момент. Но это так не работает.

Во втором тайме к ним вроде постепенно все вернулось – но тут надо было забивать то, что предоставлялось.

«Краснодар» этого не сделал. И проиграл. «Быкам» можно сколько угодно утешать себя тем, что превзошли соперника по моментам. Счет – на табло», – написал Рабинер.