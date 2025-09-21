Тренер «Челси» Мареска высказался об удалении вратаря на 5-й минуте матча с «МЮ»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал красную карточку Роберта Санчеса в начале игры 5-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Вратаря удалили на 5-й минуте за фол последней надежды против Брайана Мбемо.

Санчес сбил соперника, прыгнув ему в ноги перед своей штрафной.

Без испанца «Челси» проиграл со счетом 1:2.

«Весь план полетел в мусорку после удаления. Да, пожалуй, лучшим решением было бы дать Мбемо забить. Потому что впереди были еще 95 минут.

Думаю, и сам Роберт это понимает. Но это сложно, ведь ему нужно принять решение за одну-две секунды», – сказал Мареска.