Стало известно, благодаря кому Павлюченко оказался в «Тоттенхэме»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как Роман Павлюченко оказался в «Тоттенхэме».

«Спартак» продал игрока летом 2008 года за 17,4 миллиона евро.

В феврале 2012 года «Тоттенхэм» продал Павлюченко «Локомотиву» за 9 миллионов.

За «Тоттенхэм» Роман провел 113 матчей, забил 42 гола, сделал 10 ассистов.

«Павлюченко категорически не хотел уходить в «Тоттенхэм». Валерий Карпин его убеждал. Рома все равно говорил: «В «Спартаке» все устраивает, все в порядке».

Что сделал Карпин? Поехал домой к Роману – разговаривать с женой Ларисой. И уговорил ее, что надо сделать такой шаг. Сейчас Рома благодарит Карпина за то, что тот нашел правильный подход и убедил.

Таких историй было много. Они были, есть и будут», – сказал Генич.