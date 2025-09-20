Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, благодаря кому Павлюченко оказался в «Тоттенхэме»

Стало известно, благодаря кому Павлюченко оказался в «Тоттенхэме»

Вчера, 22:45
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как Роман Павлюченко оказался в «Тоттенхэме».

  • «Спартак» продал игрока летом 2008 года за 17,4 миллиона евро.
  • В феврале 2012 года «Тоттенхэм» продал Павлюченко «Локомотиву» за 9 миллионов.
  • За «Тоттенхэм» Роман провел 113 матчей, забил 42 гола, сделал 10 ассистов.

«Павлюченко категорически не хотел уходить в «Тоттенхэм». Валерий Карпин его убеждал. Рома все равно говорил: «В «Спартаке» все устраивает, все в порядке».

Что сделал Карпин? Поехал домой к Роману – разговаривать с женой Ларисой. И уговорил ее, что надо сделать такой шаг. Сейчас Рома благодарит Карпина за то, что тот нашел правильный подход и убедил.

Таких историй было много. Они были, есть и будут», – сказал Генич.

Еще по теме:
Павлюченко рассказал, как едва не перешел в ЦСКА вместо «Спартака» 1
Павлюченко дважды отказывал «Тоттенхэму» 1
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу 2
Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо Павлюченко Роман Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1758402306
Этому колхознику английский надо было учить.. может и топ клубы бы попал. У него в тоттенхэме на самом деле неплохо то получалось..Реднапп сам говорил ,что его самая большая проблема это незнание английского
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Это балласт!»
Вчера, 23:58
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локомотива» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 23:50
Канчельскис дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 23:34
Баринов – после ничьей с «Динамо Мх»: «Пару слов? У судьишки спросите»
Вчера, 23:11
1
«Аль-Наср» разнес «Аль-Рияд» благодаря дублям Роналду и Феликса; Криштиану забил 944-й и 945-й голы в карьере
Вчера, 23:00
Марио Фернандесу предложат возобновить карьеру в России
Вчера, 22:53
Галактионов – о судействе: «Я уже дал комментарий два года назад. Мне повторить?»
Вчера, 22:39
4
«Бенфика» разгромно победила в дебютном матче Моуринью
Вчера, 22:22
1
Карпин отстранил основного игрока «Динамо»
Вчера, 22:04
1
Все новости
Все новости
Стало известно, благодаря кому Павлюченко оказался в «Тоттенхэме»
Вчера, 22:45
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче с 2 красными карточками
Вчера, 21:36
«Челси» установил рекорд АПЛ по заменам
Вчера, 20:37
АПЛ. 1+1 Гравенберха принесли «Ливерпулю» победу в дерби с «Эвертоном» (2:1)
Вчера, 16:24
Где смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
Вчера, 12:29
Украинский футболист Мудрик решил сменить вид спорта
19 сентября
2
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
19 сентября
Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»
18 сентября
7
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
18 сентября
2
«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити»
18 сентября
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября
Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»
16 сентября
Аморима ждут в португальском топ-клубе
16 сентября
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
15 сентября
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
15 сентября
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби
15 сентября
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15 сентября
2
Салах вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
15 сентября
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»
15 сентября
6
Салах установил рекорд «Ливерпуля»
15 сентября
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
15 сентября
3
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
15 сентября
Комментарий Аморима после разгрома от «Сити»
14 сентября
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
14 сентября
3
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
14 сентября
6
АПЛ. «Челси» потерял очки с «Брентфордом» (2:2), пропустив на 93-й минуте
13 сентября
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялся на 1-е место
13 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 