Акинфеев отреагировал на незабитый пенальти Торопа в серии с «Балтикой»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал вратаря Владислава Торопа после кубкового поражения от «Балтики».
- Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Армейцы упустили победу на 94-й минуте, а затем еще и проиграли в серии пенальти.
- 21-летний Тороп не реализовал 11-метровый.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Тяжелый матч и ещe более тяжелая серия пенальти. Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!).
На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь – Славка сегодня лучший.
Спасибо за вашу поддержку сегодня❤️💙 Полный стадион – это всегда счастье. Идем дальше!🙏🏻» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева