Акинфеев отреагировал на незабитый пенальти Торопа в серии с «Балтикой»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал вратаря Владислава Торопа после кубкового поражения от «Балтики».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы упустили победу на 94-й минуте, а затем еще и проиграли в серии пенальти.

21-летний Тороп не реализовал 11-метровый.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Тяжелый матч и ещe более тяжелая серия пенальти. Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!).

На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь – Славка сегодня лучший.

Спасибо за вашу поддержку сегодня❤️💙 Полный стадион – это всегда счастье. Идем дальше!🙏🏻» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.