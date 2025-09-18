Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»

Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»

Вчера, 23:37
1

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарии по итогам матча со «Спартаком».

  • Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– На что рассчитывали, увидев стартовый состав соперника?

– Для меня было тяжело предположить, как они будут располагаться на поле. Мы готовились к игре, понимали, что расстановка может быть разной. Чистяков и Мелехин хорошо играли в прессинг.

– Команда одержала первую победу в Кубке России. В чем главная причина?

– Даже не знаю. Были хорошие моменты у обеих команд. Важно было победить, нужно было хорошо работать с мячом, в прессинге.

На поле сегодня были мужики. Ранее мы тоже хорошо играли с «Динамо», но пропустили три мяча в последние минуты.

– «Спартак» – удобный соперник для вас?

– Нет, так не думаю. Недавно мы проиграли им.

– Это тот «Ростов», который вы хотите видеть?

– В начале сезона было тяжело. Мы хороший матч провели, но если бы не забили дважды, все говорили бы, что «Ростов» не может играть в Кубке.

Еще по теме:
В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики» 11
Мостовой вступился за Станковича, раскритиковав другого тренера РПЛ 4
«Ростов» уволит главного тренера: подробности 31
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак Альба Джонатан
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758228903
Дней десять назад говорил, что "Ростов" оживает. Так что встреча двух сегодняшних триумфаторов дня в воскресенье в Калининграде будет горячим и непредсказуемым.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
1
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:37
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
Вчера, 23:23
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
ФотоФанаты «Манчестер Сити» красиво встретили Де Брюйне
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
41
Фото18-летний вратарь «Кайрата» отбил пенальти в ЛЧ в стиле Акинфеева – это 2-й матч в его карьере
Вчера, 22:35
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев отреагировал на незабитый пенальти Торопа в серии с «Балтикой»
Вчера, 23:45
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:45
4
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома проиграл «Ростову» – 1:2
Вчера, 22:45
40
Челестини объяснил кубковое поражение ЦСКА от «Балтики»
Вчера, 22:10
1
Талалаев передал привет болельщикам ЦСКА после кубковой победы: «Интеллигентнейшие люди»
Вчера, 21:47
1
ВидеоУгальде забил за «Спартак» впервые с мая
Вчера, 21:09
5
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:44
1
Кубок России. «Балтика» победила ЦСКА по пенальти, уйдя от поражения на 94-й минуте
Вчера, 20:43
24
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 сентября
Вчера, 19:48
4
Челестини объяснил, почему Дивеев не играет с «Балтикой»
Вчера, 19:19
Пальцев высказался о дебюте за «Краснодар»
Вчера, 16:16
1
ВидеоЧерчесов прокомментировал эпизод с отмененным удалением игрока «Ахмата» в матче с «Зенитом»
Вчера, 14:02
4
«Краснодар» смог улететь домой после матча в Самаре с задержкой в 2,5 часа
Вчера, 13:30
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
Вчера, 12:18
«Краснодар» не может улететь из Самары из-за закрытия аэропорта
Вчера, 10:41
1
Семак остался недоволен решением судей из-за отмены гола Соболева
Вчера, 09:46
3
ВидеоСтало известно, вернул ли игрок «Ахмата» футболку болельщику
Вчера, 09:30
2
Соболев стал абсолютным рекордсменом Кубка России
Вчера, 08:38
14
Корнеев оценил двух защитников-новичков «Спартка»
Вчера, 08:26
16
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА
Вчера, 08:00
3
Черчесов прокомментировал кубковое поражение «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 01:11
5
Соболев – о своей результативности: «Дрова в печке начинают разгораться»
Вчера, 00:59
3
Реакция Генича на разгромное поражение «Сочи» от «Динамо»
Вчера, 00:39
ВидеоБолельщику пришлось вернуть игроку «Ахмата» подаренную футболку
Вчера, 00:16
4
Карпин высказался о разгроме «Сочи»
17 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»
17 сентября
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил, почему не дал дебютировать Гайчу
17 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 