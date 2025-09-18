Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарии по итогам матча со «Спартаком».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– На что рассчитывали, увидев стартовый состав соперника?

– Для меня было тяжело предположить, как они будут располагаться на поле. Мы готовились к игре, понимали, что расстановка может быть разной. Чистяков и Мелехин хорошо играли в прессинг.

– Команда одержала первую победу в Кубке России. В чем главная причина?

– Даже не знаю. Были хорошие моменты у обеих команд. Важно было победить, нужно было хорошо работать с мячом, в прессинге.

На поле сегодня были мужики. Ранее мы тоже хорошо играли с «Динамо», но пропустили три мяча в последние минуты.

– «Спартак» – удобный соперник для вас?

– Нет, так не думаю. Недавно мы проиграли им.

– Это тот «Ростов», который вы хотите видеть?

– В начале сезона было тяжело. Мы хороший матч провели, но если бы не забили дважды, все говорили бы, что «Ростов» не может играть в Кубке.