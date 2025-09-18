Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, зачем Дуглас Сантос получил российский паспорт

Стало известно, зачем Дуглас Сантос получил российский паспорт

Сегодня, 20:56
3

Тьяго Фрейтас, представитель капитана «Зенита» Дугласа Сантоса, прояснил ситуацию с получением гражданства РФ.

  • Бразильцу в октябре 2024 года вручили российский паспорт.
  • Менее чем через год он сменил спортивное гражданство обратно, чтобы сыграть за сборную Бразилии.
  • Защитник признал, что не собирался играть за сборную России.

– Дуглас сказал, что он делал российский паспорт не для того, чтобы играть за сборную России. Для чего тогда он получал российское гражданство?

– Дуглас почти десять лет живет в России, и получение паспорта – его личное дело. Это личное право любого человека, который долго живет в какой-либо стране.

Он оформлял паспорт прежде всего для того, чтобы свободнее путешествовать, иметь возможность ездить в разные страны.

Кроме того, это помогает ему и значительно упрощает жизнь в стране, где он живет уже многие годы. Упрощает жизнь его детям и семье, которые выросли и продолжают жить в России.

Нет никаких других оснований для обсуждений. Возможно, Дуглас захочет остаться в России до конца жизни. Почему нет? Он уже чувствует себя здесь как дома.

А вообще, имеет ли смысл удивляться? Человек, который долго живет в какой-то стране, может захотеть получить ее паспорт.

На других планетах, откуда я прилетел, это совершенно естественно и повсеместно. Почему на Земле должно быть иначе?

Еще по теме:
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России 20
Круговой – о Дугласе Сантосе: «Зачем было получать российское гражданство?» 10
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Бразилия Дуглас Сантос
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1758218656
Народного бабла отвалили гаСпромовские вот и принял. ЗПРФ!
Ответить
...уефан
1758219251
...будет доставать его из "Широких штанин"...
Ответить
Persona_non_Grata
1758221326
"Он оформлял паспорт прежде всего для того, чтобы свободнее путешествовать, иметь возможность ездить в разные страны." - ОЧЕНЬ УБЕДИТЕЛЬНОЗВУЧИТ !!!)))... А куда собрался то - в Иран или Северную Корею ???...
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Батраков охарактеризовал Карпина тремя словами
21:31
1
У Кузяева есть четыре варианта в РПЛ
21:21
ВидеоУгальде забил за «Спартак» впервые с мая
21:09
4
Стало известно, зачем Дуглас Сантос получил российский паспорт
20:56
3
Кубок России. «Балтика» победила ЦСКА по пенальти, уйдя от поражения на 94-й минуте
20:43
20
Колосков: «Я бы никогда не пригласил Моуринью – он пригодился бы только командам РПЛ с 13-го по 16-е место»
20:20
3
Агент Дивеева уличил Челестини во лжи
20:00
2
Овчинников назвал самого хитрого бразильца в «Зените»
19:50
4
Кузяев выбрал приоритетную лигу для продолжения карьеры, РПЛ – запасной вариант
19:40
Все новости
Все новости
Агент Батракова высказался о том, что игрок «Локо» стал дороже Месси и Роналду
20:32
Колосков: «Я бы никогда не пригласил Моуринью – он пригодился бы только командам РПЛ с 13-го по 16-е место»
20:20
3
«Балтика» – на 7-м месте среди фаворитов сезона РПЛ у букмекеров
20:08
Агент Дивеева уличил Челестини во лжи
20:00
2
Овчинников назвал самого хитрого бразильца в «Зените»
19:50
4
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
19:07
«Пари НН» возвращается на домашний стадион: подробности
18:55
2
Кузяев ответил на предложение ЦСКА
18:33
5
Камоцци – о новой стоимости Батракова: «Он не стоит этих денег!»
18:06
7
Фото4 игрока ЦСКА – в топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ
17:54
3
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится»
17:45
7
Батраков объяснил, почему хочет поиграть в Европе
17:31
3
Клуб РПЛ предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»
17:00
7
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
16:40
10
Российский футболист стал дороже Месси и Роналду
16:08
8
Арустамян спрогнозировал следующее место работы Семака
15:57
6
Канчельскис объяснил, почему не поехал на открытие стадиона «Эвертона»
15:45
1
6 игроков «Зенита» попали в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
15:30
7
Мостовой: «Талалаев зазвездился – у него конфликты уже со всеми»
15:15
6
ФотоГоловин и Сафонов утратили статус самых дорогих российских игроков
15:00
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
14:38
5
В «Динамо» назвали диагноз и сроки восстановления Макарова
14:28
3
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
13:26
20
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
13:21
13
Экс-игрок сборной России: «Талалаев творит магию, а топ-клубы ищут каких-то кудесников за бугром»
13:14
3
Джикия сказал, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»
13:10
3
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
12:56
2
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 