Камоцци – о новой стоимости Батракова: «Он не стоит этих денег!»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает необъективной новую рыночную стоимость Алексея Батракова.

Сегодня полузащитник «Локомотива» стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 млн евро.

В этом сезоне 20-летний Батраков забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

«23 млн евро за Батракова? Он не стоит этих денег! Он хороший футболист, но его настоящая стоимость гораздо ниже. Я думаю, его настоящая цена не больше 14-15 млн евро.

Переход в ближайшее время в «Барселону» или другой топ-клуб? Я думаю, это будет сложно», – заявил Камоцци.