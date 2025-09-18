«Краснодар» смог улететь домой после матча в Самаре с задержкой в 2,5 часа

«Краснодар» вылетел домой из аэропорта сс опозданием в 2,5 часа. Из‑за введенного плана «Ковер» самарский аэропорт был закрыт для всех рейсов на вылет и прилет, поэтому чартерный рейс в Краснодар был задержан на неопределенное время.
Клуб прибыл в «Курумоч» из гостиницы после получения информации об открытии воздушного пространства в Самарской области.
- «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в гостевом матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- На эту игру в Самару «быки» прилетели на самолете из краснодарского аэропорта Пашковский, воспользовавшись им впервые после закрытия в феврале 2022 года.
- 21 сентября команда дома сыграет с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»