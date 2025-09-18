«Краснодар» не может улететь из Самары из-за закрытия аэропорта

«Краснодар» не может вылететь из Самары из‑за закрытия местного аэропорта Курумоч.

Изначально самолет с «быками» должен был вылететь в Краснодар в 11:00 по московскому времени, но рейс перенесен на более поздний срок. Новое время вылета команды пока неизвестно.