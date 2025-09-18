«Краснодар» не может улететь из Самары из-за закрытия аэропорта

«Краснодар» не может вылететь из Самары из‑за закрытия местного аэропорта Курумоч.
Изначально самолет с «быками» должен был вылететь в Краснодар в 11:00 по московскому времени, но рейс перенесен на более поздний срок. Новое время вылета команды пока неизвестно.
- «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в гостевом матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- На эту игру в Самару «быки» прилетели на самолете из краснодарского аэропорта Пашковский, воспользовавшись им впервые после закрытия в феврале 2022 года.
- 21 сентября команда дома сыграет с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»