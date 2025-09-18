Введите ваш ник на сайте
«Краснодар» не может улететь из Самары из-за закрытия аэропорта

Сегодня, 10:41
1

«Краснодар» не может вылететь из Самары из‑за закрытия местного аэропорта Курумоч.

Изначально самолет с «быками» должен был вылететь в Краснодар в 11:00 по московскому времени, но рейс перенесен на более поздний срок. Новое время вылета команды пока неизвестно.

  • «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в гостевом матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • На эту игру в Самару «быки» прилетели на самолете из краснодарского аэропорта Пашковский, воспользовавшись им впервые после закрытия в феврале 2022 года.
  • 21 сентября команда дома сыграет с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
VVM1964
1758187081
Это всё козни газпрёма, ничем не гнушаются - ЗПРФ !!!)...
Ответить
Все новости
