  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 17 сентября

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 17 сентября

Сегодня, 19:32
1

Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Ахмат». Игра состоится 17 сентября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Алип, Вега, Горшков, Адамов, Эракович, Михайлов, Энрике, Ерохин, Шилов, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Гандри, Заре, Уциев, Жемалетдинов, Ибишев, Келиано, Самородов, Конате, Мансилья.

Главный тренер: Станислав Черчесов

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Зенит
Semenycch
Шилов в основе!
