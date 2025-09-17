Введите ваш ник на сайте
  • Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ

Сегодня, 18:58

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав.

Лидирует с отрывом «Челси». Кроме них, в топ-10 еще шесть команд из Англии.

  1. «Челси» – 1,314 млрд евро;
  2. «Манчестер Сити» – 1,128 млрд евро;
  3. «Манчестер Юнайтед» – 1,071 млрд евро;
  4. «Ливерпуль» – 1,065 млрд евро;
  5. «Арсенал» – 1,001 млрд евро;
  6. «Тоттенхэм» – 974 млн евро;
  7. «ПСЖ» – 873 млн евро;
  8. «Реал» – 854 млн евро;
  9. «Ньюкасл» – 816 млн евро;
  10. «Атлетико» – 572 млн евро.

В расчет CIES брал суммы, выплаченные за трансферы действующих игроков, включая платные аренды, и бонусы, вне зависимости от фактической их выплаты.

Источник: CIES Footbal Observatory
Англия. Премьер-лига Рейтинг Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Арсенал Тоттенхэм ПСЖ Реал Ньюкасл Атлетико
