Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав.
Лидирует с отрывом «Челси». Кроме них, в топ-10 еще шесть команд из Англии.
- «Челси» – 1,314 млрд евро;
- «Манчестер Сити» – 1,128 млрд евро;
- «Манчестер Юнайтед» – 1,071 млрд евро;
- «Ливерпуль» – 1,065 млрд евро;
- «Арсенал» – 1,001 млрд евро;
- «Тоттенхэм» – 974 млн евро;
- «ПСЖ» – 873 млн евро;
- «Реал» – 854 млн евро;
- «Ньюкасл» – 816 млн евро;
- «Атлетико» – 572 млн евро.
В расчет CIES брал суммы, выплаченные за трансферы действующих игроков, включая платные аренды, и бонусы, вне зависимости от фактической их выплаты.
Источник: CIES Footbal Observatory