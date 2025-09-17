Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав.

Лидирует с отрывом «Челси». Кроме них, в топ-10 еще шесть команд из Англии.

В расчет CIES брал суммы, выплаченные за трансферы действующих игроков, включая платные аренды, и бонусы, вне зависимости от фактической их выплаты.