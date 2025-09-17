Быстров раскритиковал результаты «Динамо» с Карпиным

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался об игре «Динамо» в обороне в текущем сезоне.

«Зайнутдинов на позиции центрального защитника? «Динамо» – не место для экспериментов! На это нет времени. Карпина взяли, чтобы он выигрывал с этим клубом, боролся за титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы. Но Осипенко играет ниже своих возможностей, и Карпин начинает исходить из того, что он имеет. Значит, с Маричалем, он думает, будет ещe хуже.

Осипенко сейчас не тот, который выступал в «Ростове», совершенно другой. Он не играет надeжно. Раньше он успевал и подстраховывать ребят, и мог вперeд убежать. Везде был опасен. А сейчас это бледная тень ростовского Осипенко», – сказал Быстров.