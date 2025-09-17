Определился первый четвертьфиналист Пути РПЛ Кубка России

«Динамо Мх» после гостевой победы над «Пари НН» (2:1) первым обеспечило себе выход в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В группе C махачкалинцы набрали 11 очков после 4 матчей. Они гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. У идущего 2-м «Спартака» 7 очков после 3 матчей. «Динамо Мх» при этом недосягаемо для «Пари НН» (3 очка после 4 игр) и «Ростова» (0 очков после 3 игр).