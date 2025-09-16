Введите ваш ник на сайте
Галактионов рассказал, за счет чего «Локомотив» победил «Акрон»

Сегодня, 21:29

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги гостевого матча Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (3:1).

– Нужно держать концентрацию весь матч. Мяч был у нас, мы владели территорией, инициативой. Но получили момент от команды, которая пытается отыгрываться. Но честь и хвала сопернику, которые пытались играть в свою игру до конца. «Акрон» – крепкая команда, легко с ними никогда не было. Сегодня была возможность дать время.

– Была установка работать на Комличенко?

– Нет, установки такой не было. Мы его все поздравили, он пошагово идет, ставит цели и выполняет. Но мы говорили, что должны быть агрессивнее, потому что действовали академично в первом тайме. Именно нацеленность на результат сыграла свою роль. Ну и замены сыграли свою роль. До пропущенного мяча мы были довольны игрой.

  • Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко забил голы на 48-й и 49-й минутах, которые стали для него 100-м и 101-м в профессиональной карьере. У «Акрона» на 89-й гол забил Дмитрий Пестряков с пенальти. На 90+4-й защитник тольяттинцев Денис Попенков отправил мяч в свои ворота.
  • Красно-зеленые лидируют в группе D с 9 очками после 4 встреч. «Акрон» идет 3-м с 5 очками.

Тренер «Акрона» обвинил судей в поражении от «Локомотива»
Российский форвард забил 100-й гол в профессиональной карьере 1
Обзор матча «Акрон» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Акрон Комличенко Николай Галактионов Михаил
