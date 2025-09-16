Галактионов рассказал, за счет чего «Локомотив» победил «Акрон»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги гостевого матча Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (3:1).

– Нужно держать концентрацию весь матч. Мяч был у нас, мы владели территорией, инициативой. Но получили момент от команды, которая пытается отыгрываться. Но честь и хвала сопернику, которые пытались играть в свою игру до конца. «Акрон» – крепкая команда, легко с ними никогда не было. Сегодня была возможность дать время.

– Была установка работать на Комличенко?

– Нет, установки такой не было. Мы его все поздравили, он пошагово идет, ставит цели и выполняет. Но мы говорили, что должны быть агрессивнее, потому что действовали академично в первом тайме. Именно нацеленность на результат сыграла свою роль. Ну и замены сыграли свою роль. До пропущенного мяча мы были довольны игрой.