Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон», Комличенко сделал дубль за минуту

В матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» дома проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.

Дублем в составе гостей отметился Николай Комличенко, отличившийся на 48-й и 49-й минутах. У хозяев на 89-й гол забил Дмитрий Пестряков. На 90+4-й защитник тольяттинцев Денис Попенков отправил мяч в свои ворота.

«Акрон» потерпел шестое поражение подряд в матчах всех турниров. Беспроигрышная серия «Локомотива» достигла 9 игр подряд.

Красно-зеленые лидируют в группе D с 9 очками после 4 встреч. «Акрон» идет 3-м с 5 очками.