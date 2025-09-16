Кубок России. «Локомотив» победил «Акрон», Комличенко сделал дубль за минуту

В матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» дома проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.
Дублем в составе гостей отметился Николай Комличенко, отличившийся на 48-й и 49-й минутах. У хозяев на 89-й гол забил Дмитрий Пестряков. На 90+4-й защитник тольяттинцев Денис Попенков отправил мяч в свои ворота.
«Акрон» потерпел шестое поражение подряд в матчах всех турниров. Беспроигрышная серия «Локомотива» достигла 9 игр подряд.
Красно-зеленые лидируют в группе D с 9 очками после 4 встреч. «Акрон» идет 3-м с 5 очками.
Россия. Кубок. Группа D. 4 тур
Акрон - Локомотив - 1:3 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Комличенко, 48; 0:2 - Н. Комличенко, 49; 1:2 - Д. Пестряков, 88 (с пенальти); 1:3 - Д. Попенков, 90+4 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»