Черчесов высказался о подготовке матча Россия – США

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов не против потенциального матча Россия – США.

– Министр иностранный дел Сергей Лавров ранее заявил, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США. Поддерживаете?

– Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум.