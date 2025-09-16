Черчесов высказался о подготовке матча Россия – США

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов не против потенциального матча Россия – США.
– Министр иностранный дел Сергей Лавров ранее заявил, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США. Поддерживаете?
– Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум.
- Российская сборная отстранена от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- США примет чемпионат мира в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»