Испанский тренер «Родины» описал Мостового тремя словами

Хуан Диас, главный тренер «Родины», не против пригласить в штаб Александра Мостового.
– Знаете ли вы Александра Мостового, который долгое время играл в Испании за «Сельту»? Сейчас он в поисках работы, не думали ли пригласить его в тренерский штаб, все‑таки он знает испанский язык и российский футбол?
– Конечно, я знаю его. Когда я был маленький, он играл в «Сельте», очень неординарный игрок. Но я приехал сюда с большим штабом из шести человек. Очень много людей осталось и из прошлого штаба. Пока в этом нет необходимости.
Если клуб решит пригласить Мостового (в тренерский штаб), я буду не против.
- Мостовой весной получил тренерскую лицензию.
- Диас приехал в Россию несколько недель назад.
- «Родина» идет в Первой лиге 7-й.
Источник: «Матч ТВ»