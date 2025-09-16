Испанский тренер «Родины» описал Мостового тремя словами

Хуан Диас, главный тренер «Родины», не против пригласить в штаб Александра Мостового.

– Знаете ли вы Александра Мостового, который долгое время играл в Испании за «Сельту»? Сейчас он в поисках работы, не думали ли пригласить его в тренерский штаб, все‑таки он знает испанский язык и российский футбол?

– Конечно, я знаю его. Когда я был маленький, он играл в «Сельте», очень неординарный игрок. Но я приехал сюда с большим штабом из шести человек. Очень много людей осталось и из прошлого штаба. Пока в этом нет необходимости.

Если клуб решит пригласить Мостового (в тренерский штаб), я буду не против.