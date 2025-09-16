Введите ваш ник на сайте
Испанский тренер «Родины» описал Мостового тремя словами

Сегодня, 10:27

Хуан Диас, главный тренер «Родины», не против пригласить в штаб Александра Мостового.

– Знаете ли вы Александра Мостового, который долгое время играл в Испании за «Сельту»? Сейчас он в поисках работы, не думали ли пригласить его в тренерский штаб, все‑таки он знает испанский язык и российский футбол?

– Конечно, я знаю его. Когда я был маленький, он играл в «Сельте», очень неординарный игрок. Но я приехал сюда с большим штабом из шести человек. Очень много людей осталось и из прошлого штаба. Пока в этом нет необходимости.

Если клуб решит пригласить Мостового (в тренерский штаб), я буду не против.

  • Мостовой весной получил тренерскую лицензию.
  • Диас приехал в Россию несколько недель назад.
  • «Родина» идет в Первой лиге 7-й.

Еще по теме:
Мостовой ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Спартак»
Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду» 5
Мостовой прокомментировал поведение Станковича 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Родина Диас Хуан Мостовой Александр
  • Читайте нас: 