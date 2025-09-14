Введите ваш ник на сайте
Челестини назвал виновного в голевой ошибке Акинфеева

Вчера, 23:20
2

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал результативную ошибку Игоря Акинфеева в матче с «Ростовом» (0:1). Он взял вину за гол на себя.

– Акинфеев допустил ошибку. Из‑за чего это произошло?

– Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Ошибка Игоря – ошибка тренера. Я просил его так играть. Такая ошибка была и у Торопа в Кубке, но там была ничья. Команда так плохо не играла. Через два дня мы должны показать, что эта игра всего лишь несчастный случай.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1757887052
конечно ты виноват зачем эти розыгрыши у своей штрафной? всегда одинаково заканчивается
Ответить
