Челестини назвал виновного в голевой ошибке Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал результативную ошибку Игоря Акинфеева в матче с «Ростовом» (0:1). Он взял вину за гол на себя.

– Акинфеев допустил ошибку. Из‑за чего это произошло?

– Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Ошибка Игоря – ошибка тренера. Я просил его так играть. Такая ошибка была и у Торопа в Кубке, но там была ничья. Команда так плохо не играла. Через два дня мы должны показать, что эта игра всего лишь несчастный случай.