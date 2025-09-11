Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии

Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии

Сегодня, 15:30

«Челси» опубликовал заявление в ответ на официальные обвинения от Футбольной ассоциации Англии.

  • FA уличила клуб в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков.
  • В общей сложности против «Челси» были выдвинуты 74 обвинения.
  • Речь идет о периоде с 2009 по 2022 год, когда командой владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

«Челси» рад подтвердить, что его взаимодействие с Футбольной ассоциацией Англии (FA) по вопросам, о которых клуб и сообщил самостоятельно, подходит к концу.

Группа нынешних владельцев [во главе с Тоддом Боули] завершила сделку по приобретению клуба 30 мая 2022 года. В ходе тщательной проверки, предшествовавшей покупке, группа владельцев обнаружила потенциально неполную финансовую отчетность, касающуюся исторических транзакций и других потенциальных нарушений правил FA.

Сразу после завершения сделки клуб самостоятельно сообщил об этом всем соответствующим регулирующим органам, включая Футбольную ассоциацию Англии.

Клуб продемонстрировал беспрецедентную прозрачность в ходе этого процесса, в том числе предоставив полный доступ к своим файлам и архивным данным. Мы продолжим сотрудничество с FA для скорейшего завершения этого дела.

Мы хотели бы официально выразить признательность Футбольной ассоциации Англии за сотрудничество с клубом в этом сложном деле, в центре внимания которого были события, произошедшие более десяти лет назад», – говорится в заявлении «Челси».

«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26 1
Топ-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Источник: сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси
