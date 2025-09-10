ЦСКА готовит предложение по Баринову

ЦСКА собирается сделать предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

«ЦСКА хочет видеть Баринова в своем составе. Клуб планирует сделать еще одно предложение «Локомотиву», – сказал источник.

Сообщается, что в ходе обсуждения нового контракта капитана красно-зеленых Баринова с клубом сторона футболиста выдвинула условия о значительном повышении зарплаты.

«Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта. Агенты футболиста изначально просили о повышении зарплаты с 1,3 миллиона евро почти в два раза, что выглядит не совсем приемлемо, но позднее аппетиты уменьшились, сейчас речь идет уже о двух миллионах в год без учeта бонусов.

Пока рано говорить, чем закончится эта история. Но существует вероятность, что Баринов может повторить судьбу Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, когда финансовая сторона отодвинула спортивную составляющую на дальний план», – рассказал другой источник.