Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)

Сборная Англии добилась уверенной победы над Сербией в 6-м туре отбора ЧМ-2026. Все голы забили разные футболисты.

У Сербии на 72-й минуты был удален Никола Миленкович.

Англия с отрывом лидирует в группе. Сербия занимает третью строчку.