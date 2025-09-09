Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)

Сборная Англии добилась уверенной победы над Сербией в 6-м туре отбора ЧМ-2026. Все голы забили разные футболисты.
У Сербии на 72-й минуты был удален Никола Миленкович.
Англия с отрывом лидирует в группе. Сербия занимает третью строчку.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа K. 6 тур
Сербия - Англия - 0:5 (0:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Кейн, 33; 0:2 - Н. Мадуэке, 35; 0:3 - Э. Конса, 52; 0:4 - М. Гехи, 75; 0:5 - М. Рэшфорд, 90 (с пенальти).
Удаления: Н. Миленкович, 72 - нет.
Источник: «Бомбардир»