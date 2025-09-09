Раков прокомментировал обвинения в игре на ставках

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков назвал информацию об увлечении ставками проделками недоброжелателей.
– Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?
– Прочитал данную новость, но не обратил на нее внимания. Сразу же выкинул ее из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.
– Но это очень серьезное обвинение в адрес футболиста.
– На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ. Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость. Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания.
- Раков арендован у «Локо» до лета.
- В 7 турах РПЛ у Вадима 5 голов, 2 ассиста.
- «Крылья Советов» идут на 8-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»