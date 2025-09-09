Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раков прокомментировал обвинения в игре на ставках

Вчера, 20:04

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков назвал информацию об увлечении ставками проделками недоброжелателей.

– Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?

– Прочитал данную новость, но не обратил на нее внимания. Сразу же выкинул ее из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.

– Но это очень серьезное обвинение в адрес футболиста.

– На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ. Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость. Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания.

  • Раков арендован у «Локо» до лета.
  • В 7 турах РПЛ у Вадима 5 голов, 2 ассиста.
  • «Крылья Советов» идут на 8-м месте.

Еще по теме:
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев 13
Слуцкий определил самый эффективный летний трансфер в РПЛ
Батраков дороже зенитовца Энрике по версии CIES 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Раков Вадим
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Круговой – о судействе матча ЦСКА – «Краснодар»: «Момент в конце – чистый пенальти»
08:47
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Директор «Локо» не хочет обсуждать продление Баринова
Вчера, 23:21
1
Смолов: «В РПЛ много посредственных иностранцев»
Вчера, 23:08
1
Мостовой отреагировал на призывы назначить его в сборную России вместо Карпина
Вчера, 22:43
10
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке
Вчера, 22:32
3
Обляков ответил, в чем Москва лучший город мира
Вчера, 22:21
1
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику
Вчера, 22:03
8
Губерниев: «Россия выиграла бы ЧМ, если бы ее тренировал я»
Вчера, 21:50
6
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю»
Вчера, 20:51
«МЛ Витебск» назвал «Спартак» командой «мирового уровня» после 0:5
Вчера, 20:40
2
CIES предсказал чемпиона РПЛ
Вчера, 20:14
16
Раков прокомментировал обвинения в игре на ставках
Вчера, 20:04
Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?»
Вчера, 19:52
3
Миранчук восхитился Карпиным: «Браво, Георгич»
Вчера, 19:46
1
Спартаковец Дмитриев раскрыл сумму своей самой дорогой покупки
Вчера, 18:59
7
Шаронов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно
Вчера, 18:49
2
Непомнящий оценил шансы России в матче с США
Вчера, 18:21
10
Мостовой отреагировал на банкротство «Химок»
Вчера, 17:52
1
ВидеоКлаудиньо вручил подарок Круговому после матча Катар – Россия
Вчера, 17:42
1
Реакция Губерниева на подготовку матча Россия – США
Вчера, 17:27
7
Реакция Миранчука на подготовку матча Россия – США
Вчера, 16:57
3
Костомаров заявил, что знает только одного российского футболиста
Вчера, 16:50
Отец Кокшарова пошел на открытый конфликт с «Краснодаром»: «Нам поставили ультиматум»
Вчера, 16:44
12
Кафанов: «Вратарская бригада в сборной России – одна из лучших в Европе»
Вчера, 16:36
5
Рожков рассказал, как в «Рубине» отреагировали на срыв трансфера Даку в «Зенит»
Вчера, 16:26
1
Глушенков считает, что партнеры по «Зениту» ему мало пасуют
Вчера, 16:15
4
Фото«Акрон» арендовал игрока ЦСКА
Вчера, 16:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 