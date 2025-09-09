РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа

РПЛ определила пятерку претендентов на звание лучшего тренера месяца в чемпионате России по итогам июля и августа.
У претендентов указана статистика за прошедшие семь туров сезона:
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (16 очков, 7 матчей, 1-е место);
- Фабио Челестини, ЦСКА (15 очков, 7 матчей, 2-е место);
- Андрей Талалаев, «Балтика» (15 очков, 7 матчей, 3-е место);
- Михаил Галактионов, «Локомотив» (15 очков, 7 матчей, 4-е место);
- Станислав Черчесов, «Ахмат» (8 очков, 4 матча, 10-е место).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.