  • Главная
  • Новости
  • РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа

РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа

Сегодня, 11:47
2

РПЛ определила пятерку претендентов на звание лучшего тренера месяца в чемпионате России по итогам июля и августа.

У претендентов указана статистика за прошедшие семь туров сезона:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Балтика ЦСКА Краснодар Черчесов Станислав Галактионов Михаил Талалаев Андрей Мусаев Мурад Челестини Фабио
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1757408693
Талалаев однозначно
Ответить
кaстрюлька
1757409174
А где Стаканякович ?
Ответить
  • Читайте нас: 