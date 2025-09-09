РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа

РПЛ определила пятерку претендентов на звание лучшего тренера месяца в чемпионате России по итогам июля и августа.

У претендентов указана статистика за прошедшие семь туров сезона:

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.