В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией

Футбольный союз Сербии выпустил обращение к болельщикам перед домашним матчем отбора ЧМ-2026 с Англией.

«Нашим футболистам понадобится мощная поддержка трибун в этом матче, а длинные очереди с первого дня продажи билетов показывают, что у «орлов» будет 12-й игрок.

В связи со всем вышеизложенным, и, прежде всего, с тем, что Футбольный союз Сербии находится под пристальным вниманием УЕФА и ФИФА, а также в связи с предыдущими инцидентами, из-за которых к применялись дисциплинарные меры УЕФА и ФИФА, мы призываем болельщиков произвести на мир такое впечатление, которое вызовет у всех нас гордость.

УЕФА давно обнародовал список запрещенных предметов (знаки, символы, флаги, звуки, кричалки, политические лозунги), которые влекут за собой санкции и строгое наказание.

Только за последние почти пять лет (2021–2024/25) Футбольный союз Сербии был оштрафован УЕФА и ФИФА на 703 375 евро за различные запрещенные предметы, оскорбления и дискриминацию на трибунах во время матчей основной сборной и других национальных команд. Эта сумма всего на 30 000 евро меньше общей суммы штрафов за предыдущие 14 лет (!), а именно за период с 2006 по 2020 год!

Сборная – наша гордость, другой у нас нет, и она, безусловно, заслуживает подобающей поддержки, на этих важных матчах. Мы подчеркиваем важность и необходимость правильного поведения, которое способствует созданию позитивной атмосферы на стадионе.

Поэтому давайте объединимся в нашей любви к футболу, поддержим нашу сборную как следует и проявим уважение к сопернику и их гимну. Пусть матч с Англией станет праздником спорта и уважения среди игроков и народов. За Сербию!» – говорится в сообщении.