Ерохин сказал, как изменение лимита повлияет на «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о последствиях возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
«Сложно сказать насчeт лимита, как всe будет в итоге. Нужно смотреть по ситуации, когда решение официально подтвердят. Российским игрокам в «Зените» нужно будет доказывать свою конкурентоспособность внутри команды, тренироваться и готовиться. А какой будет лимит, зависит не от нас.
Фактор лимита, конечно, повлияет на нашу команду, как и любые изменения. Клубу придeтся работать в этом направлении», – сказал Ерохин.
- Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
- 35-летний Ерохин в этом году провел 3 матча за «Зенит», забил 1 гол.
Источник: «Советский спорт»