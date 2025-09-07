Ерохин сказал, как изменение лимита повлияет на «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о последствиях возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

«Сложно сказать насчeт лимита, как всe будет в итоге. Нужно смотреть по ситуации, когда решение официально подтвердят. Российским игрокам в «Зените» нужно будет доказывать свою конкурентоспособность внутри команды, тренироваться и готовиться. А какой будет лимит, зависит не от нас.

Фактор лимита, конечно, повлияет на нашу команду, как и любые изменения. Клубу придeтся работать в этом направлении», – сказал Ерохин.