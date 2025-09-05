Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пальцев подробно рассказал о срыве трансфера в «Спартак»

Сегодня, 09:58
5

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев подтвердил, что летом мог оказаться в «Спартаке».

– Несколько моментов, которые хочется проговорить перед переходом в «Краснодар». Первое – разговоры про «Спартак». Поднадоели?

– Честно, я не обращал внимания. Конкретики же до определенного момента не было, поэтому ни слухам, ни вопросам журналистов не придавал значения.

– Гендиректор «Спартака» подтверждал интерес к тебе. Ты что-то об этом слышал?

– Не помню, чтобы в «Спартаке» подтверждали.

Но Шамиль Камилович сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо».

Такое предложение на профессиональном уровне – за день до игры, еще и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо.

– То есть для тебя было важно, чтобы твой переход был выгоден «Динамо Мх»?

– Конечно. Я хочу, чтобы и клубу удалось заработать на мне. «Краснодар» сделал лучшее предложение среди всех команд.

  • 24-летний Пальцев в нынешнем сезоне провел 10 матчей за махачкалинский клуб, забил 1 гол.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
  • Контракт защитника с «Динамо Мх» был рассчитан до середины 2026 года.

Еще по теме:
Пальцев высказался о переходе в «Краснодар» 2
Газизов двумя словами охарактеризовал трансфер Пальцева в «Краснодар»
«Краснодар» объявил о переходе Пальцева 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Пальцев Валентин
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1757057418
какой коварный этот Спартак...)) отлично что сорвалось еще один бездарь лимитный мимо
Ответить
алдан2014
1757059645
Зато у нас тепер Ву,или Во. Как правильно то?
Ответить
...уефан
1757060477
...это интересно, почему перестали писать, что он - "бывший токарь с завода"? Это напрягает и настораживает, что вообще, происходит?)...
Ответить
R_a_i_n
1757062983
Даже рад, что у нас его не будет.
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
29
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
14:22
2
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»
14:01
4
ВидеоОбращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
13:37
5
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
13:11
1
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Все новости
Все новости
ФотоСтал известен номер Ву в «Спартаке»
14:38
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
13:49
1
Моцпан: «Игроки «Зенита» могут и на 10 тысяч рублей в месяц прожить»
13:31
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»
12:57
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией
12:34
1
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
Тренер Иордании выступил с пожеланием в адрес России
12:14
1
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
Сборная России продлила беспроигрышную серию
11:36
2
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»
11:16
8
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»
10:46
8
В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
10:17
4
Пальцев подробно рассказал о срыве трансфера в «Спартак»
09:58
5
Глава ВТБ прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
09:38
1
Попов заявил, что Карпин не должен работать тренером
09:20
1
Чернов признался, что не расстроился уходу из «Спартака»
09:05
2
Миранчук назвал ничью с Иорданией «неплохим» результатом
08:45
2
Осинькин отреагировал, что дебютировать в «Сочи» ему предстоит в матче с «Крыльями Советов»
08:05
Миранчук: «Сборная России готова соперничать с командами уровня чемпионата мира»
01:03
9
Карпин назвал самого быстрого игрока сборной России
00:51
2
Пономарев разнес сборную России за ничью с Иорданией
00:39
9
Карпин ответил, нравится ли ему песня Шуфутинского «Третье сентября»
00:27
1
Пальцев высказался о переходе в «Краснодар»
Вчера, 23:59
2
Карпин побил рекорд Романцева в сборной России
Вчера, 23:27
15
Карпин рассказал, почему выбрал Глушенкова капитаном сборной России на матч с Иорданией
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 