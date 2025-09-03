Экс-судья РПЛ – о ситуации с Кордобой: «Об отмене красной карточки и речи быть не может»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу главного арбитра матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1) Рафаэля Шафеева.

«Давайте обозначим сразу – никакого скандала и ужасного судейства тут не было.

На 20-й минуте Шафеев правильно показывает жeлтую, а не красную карточку Жоао Виктору. Мяч был уже практически у Акинфеева, поэтому Кордоба к нему не успевал. Это жeлтая, но никак не красная карточка.

Дальше – к отмене гола Кисляка в ворота «Краснодара». Во-первых, не надо считать никакие секунды, в правилах про них ничего не сказано. После фола игрока ЦСКА пошла атака хозяев поля, а владение мяча к «Краснодару» не возвращалось. При этом атака шла вертикальная, к центру поля мяч также не возвращался. Поэтому это всe – одна фаза атаки, и неважно, сколько именно секунд она длилась.

Во-вторых, второй жeлтой за фол, которую требовал «Краснодар», там также не было. Нарушение – с краю, задержка была бедром, никто особо никуда не убегал. Можно назвать это спорным решением, однако для меня оно нормальное.

Самый громкий эпизод – удаление Кордобы. У меня к Шафееву только одна претензия – удалять Джона надо было сразу. По единственному повтору – с центра поля – мы не увидели, попал он в руку Мойзесу или нет. Скорее всего, контакт был, а у ВАР были и другие ракурсы.

Да, Кордоба сыграл в мяч, но потом у него появилась возможность убрать ногу. Он этого не сделал и открытыми шипами полетел в Мойзеса. В протоколе при этом написали, что было агрессивное поведение и удар ногой – это серьeзно, обычно за такое дают от двух встреч.

Если тут вопрос политический – сыграет ли Джон с «Зенитом», то, наверное, его накажут на один матч. Однако об отмене красной тут речи идти не может.

Ещe два спорных момента: на 81-й минуте Шафеев правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА: мяч попал в локоть, но это ближняя рука, и она была в нормальном положении.

А вот по моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к ВАР. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот ВАР обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и ВАР это не исправил. Почему – я не знаю.

1:1 – лучший результат для арбитра в таком матче. Недовольство «Краснодара» тут я понять не могу – им повезло, что в концовке ошиблись в их пользу и не назначили пенальти за руку», – сказал Федотов.