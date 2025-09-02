Зырянов сказал, появится ли в «Зените» спортивный директор

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о возможности возвращения позиции спортивного директора в структуре клуба.

«В «Зените» хороший спортивный блок, достаточно эффективно работают скаутские подразделения. Во все вопросы вникает главный тренер Сергей Богданович Семак. Да и председатель правления Константин Георгиевич Зырянов был не последним человеком в российском футболе.

Вполне возможно, что при слаженной коллективной работе позиция спортивного директора – это не первостепенный вопрос, но будущее покажет», – сказал Зырянов.