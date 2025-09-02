Введите ваш ник на сайте
Зырянов сказал, появится ли в «Зените» спортивный директор

2 сентября, 12:04
6

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о возможности возвращения позиции спортивного директора в структуре клуба.

«В «Зените» хороший спортивный блок, достаточно эффективно работают скаутские подразделения. Во все вопросы вникает главный тренер Сергей Богданович Семак. Да и председатель правления Константин Георгиевич Зырянов был не последним человеком в российском футболе.

Вполне возможно, что при слаженной коллективной работе позиция спортивного директора – это не первостепенный вопрос, но будущее покажет», – сказал Зырянов.

  • Последним спортивным директором в «Зените» был испанец Хавьер Рибалта, работавший в клубе с 2017 по 2021 год.
  • Зырянов был избран председателем правления «Зенита» 30 августа.

Еще по теме:
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита» 3
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
«Зенит» уволил главного тренера женской команды после разгрома от «Спартака» 9
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Garrincha58
1756806786
очень плохие скаутские подразделения ни одного стоящего футболиста не привезли в клуб
Ответить
СильныйМозг
1756813200
Походу, Зырянов не реформатор. Получается, Медведева убрали из-за возраста, ну или он плюнул Миллеру в лицо. Это назначение, ради назначения.
Ответить
FWSPM
1756813807
После ухода рибалты ни одного упешного трансфера... бэушный король америки и сбитый летчик из фламенго не дадут соврать. Еще и Жедсона Спартак из под носа увел...))
Ответить
zigbert
1756815006
Такие вот консервативные взгляды на управление клубом.
Ответить
vvv123
1756882174
Во все вопросы вникает главный тренер Сергей Богданович Семак... Не надо совать свой нос в чужие дела, футболеров своих тренируй лучше, особенно образил!
Ответить
