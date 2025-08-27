Введите ваш ник на сайте
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду

Сегодня, 11:08

Глава Медиалиги Николай Осипов высказался о возможном приезде Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Мне кажется, что Лионель Месси, что Криштиану Роналду – люди, которые чуть больше, чем крутые футболисты. Их будущее похоже на историю с Дэвидом Бекхэмом, когда он остался большим человеком внутри футбола как функционер. Я думаю, что каждый из них по такому же пути развития своей карьеры пойдет, вряд ли в статусе футболиста мы сможем увидеть где бы то ни было. А в статусе приглашенного гостя – было бы очень круто, мне кажется.

Но я хочу пожелать им как можно дольше продолжать футбольный путь. Потому что каждый матч с их участием – отдельный инфоповод. Я с удовольствием смотрю и на Роналду, и на Месси, когда это комфортно для российской жизни. Поэтому пусть подольше поиграют, мы будем продолжать развиваться, тогда, даст бог, мы станем больше, они станут старше, наши пути соприкоснутся», – сказал Осипов.

  • У Месси 8 «Золотых мячей».
  • У Роналду их 5.
  • Оба футболиста выступают за пределами Европы.

Источник: ТАСС
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Медиафутбол Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану
