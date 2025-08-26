Введите ваш ник на сайте
  Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль

Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль

Сегодня, 20:29
18

«Зенит» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил на выезде «Оренбург». В матче было восемь голов.

У Максима Глушенкова дубль.

У «Оренбурга» ассистом отметился бывший игрок «Зенита» Ду Кейрос.

«Зенит» с отрывом лидирует в группе. «Оренбург» – на третьем месте.

Россия. Кубок. Группа A. 3 тур
Оренбург - Зенит - 3:5 (2:4) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Глушенков, 2; 0:2 - А. Ерохин, 13; 0:3 - Д. Сантос, 22; 1:3 - В. Бубанья, 24; 2:3 - А. Татаев, 32; 2:4 - М. Кассьерра, 43 (с пенальти); 2:5 - М. Глушенков, 56; 3:5 - А. Ревазов, 66.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Глушенков Максим
Комментарии (18)
fakeid
1756229622
оле оле спартаг позор страны
Ответить
Айболид
1756230231
Пучеглазика разозлить хорошенечко и он начнёт голы клепать .
Ответить
Desma
1756230249
Глушенков начал играть? Похвально!
Ответить
Мордаванин
1756230253
пособие для хрюнь.) 1.фарм поддался 2.фарм не поддался 3.газпром всех купил
Ответить
BarStep
1756230366
Весело, но! Но бессистемно. Сумбур во всём и вся, играют кто во что горазд. Серега, иии?! Что дальше-то?
Ответить
vvv123
1756230471
Голов много, мозгов - мало!
Ответить
Artemka444
1756230719
Я смотрю опять эксперты тут собрались диванные!!! Нормальный кубковый матч!!!!
Ответить
...уефан
1756230985
...6 голов из 8-ми видел, не скучно было. Штрафной от Глушенкова - шедевр!...
Ответить
