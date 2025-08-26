Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль

«Зенит» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил на выезде «Оренбург». В матче было восемь голов.

У Максима Глушенкова дубль.

У «Оренбурга» ассистом отметился бывший игрок «Зенита» Ду Кейрос.

«Зенит» с отрывом лидирует в группе. «Оренбург» – на третьем месте.