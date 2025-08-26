Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль

«Зенит» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил на выезде «Оренбург». В матче было восемь голов.
У Максима Глушенкова дубль.
У «Оренбурга» ассистом отметился бывший игрок «Зенита» Ду Кейрос.
«Зенит» с отрывом лидирует в группе. «Оренбург» – на третьем месте.
Россия. Кубок. Группа A. 3 тур
Оренбург - Зенит - 3:5 (2:4) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Глушенков, 2; 0:2 - А. Ерохин, 13; 0:3 - Д. Сантос, 22; 1:3 - В. Бубанья, 24; 2:3 - А. Татаев, 32; 2:4 - М. Кассьерра, 43 (с пенальти); 2:5 - М. Глушенков, 56; 3:5 - А. Ревазов, 66.
