Защитник «Ростова» Мелехин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Виктор Мелехин высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.

«Краснодар» лидирует в чемпионате после 6 туров.

В топ-3 входят ЦСКА и «Локомотив».

– «Локомотив» очень ярко начал сезон. Можно сказать, что они претенденты на чемпионство?

– Хорошая команда, сбалансированная, хорошо убегает в контратаки, очень опасная в этом аспекте. Можно играть и с ними, и с любой другой командой.

– То есть тебе не показалось, что они прям сильно выделяются?

– «Локомотив» – это топ‑клуб, поэтому с ними надо быть внимательнее в обороне и на контратаках, но в целом можно играть.

– Кто претендент на чемпионство в этом сезоне?

– Я думаю, что «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. Много хороших команд сейчас, интересный чемпионат.