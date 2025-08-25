Защитник «Ростова» Мелехин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Виктор Мелехин высказался о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.
- «Краснодар» лидирует в чемпионате после 6 туров.
- В топ-3 входят ЦСКА и «Локомотив».
– «Локомотив» очень ярко начал сезон. Можно сказать, что они претенденты на чемпионство?
– Хорошая команда, сбалансированная, хорошо убегает в контратаки, очень опасная в этом аспекте. Можно играть и с ними, и с любой другой командой.
– То есть тебе не показалось, что они прям сильно выделяются?
– «Локомотив» – это топ‑клуб, поэтому с ними надо быть внимательнее в обороне и на контратаках, но в целом можно играть.
– Кто претендент на чемпионство в этом сезоне?
– Я думаю, что «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. Много хороших команд сейчас, интересный чемпионат.
Источник: «Матч ТВ»