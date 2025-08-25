Алонсо объяснил решение оставить Винисиуса на скамейке запасных в начале игры с «Овьедо»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил, почему вингер Винисиус не вышел в стартовом составе в гостевом матче с «Овьедо» (3:0). Бразильский вингер мадридцев появился на поле в игре 2-го тура Примеры на 63-й минуте, забил мяч и отдал голевой пас.

«Вини хорошо действовал, когда вышел на поле, он сыграл решающую роль в этих двух голах. Мы довольны теми футболистами, которые вышли в стартовом составе, и теми, кто вышел на замену. У каждого будет много матчей.

В футболе решения принимаются с учeтом интересов команды, и в этот раз это было именно так. Изменения от матча к матчу зависят от того, что нам нужно с точки зрения нашей игры, и игры соперника. Мы хотим, чтобы футболисты чувствовали себя важными и были готовы выйти как в стартовом составе, так и со скамейки запасных, быть готовыми к следующей встрече.

Иногда можно выйти в стартовом составе и играть важную роль на поле, иногда можно получить несколько минут и тоже сыграть важную роль, как это было в этот раз с Винисиусом. Так будет продолжаться весь год», – заявил Алонсо.