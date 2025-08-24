Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»

Новичок «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал высказывание президента «Сьона» Кристиана Константина о себе.

Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.

Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.

«Динамо» заплатило за Миранчука 2,5 млн евро.

Константин ранее заявил: «На адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку».

«Высказывания президента «Сьона», что в Швейцарии нужно больше бегать? Не знаю, чем это обосновано.

Если посмотреть мои цифры, там все хорошо по пробегу без мяча», – ответил Миранчук.