Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Милан» проиграл «Кремонезе», «Наполи» и «Рома» победили

Серия А. «Милан» проиграл «Кремонезе», «Наполи» и «Рома» победили

Вчера, 23:45

Завершились несколько матчей 1-го тура чемпионата Италии.

Действующий обладатель скудетто «Наполи» стартовал с победы над «Сассуоло» – 2:0.

«Милан» неожиданно уступил на своем поле «Кремонезе» – 1:2.

«Рома» дома минимально обыграла «Болонью» – 1:0.

Италия. Серия А. 1 тур
Сассуоло - Наполи - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - С. Мактоминей, 17; 0:2 - К. Де Брюйне, 57.
Удаления: И. Коне, 79 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Италия. Серия А. 1 тур
Милан - Кремонезе - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Башкиротто, 28; 1:1 - С. Павлович, 45+1; 1:2 - Ф. Бонаццоли, 61.
Таблица турнира Календарь турнира

Италия. Серия А. 1 тур
Рома - Болонья - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Уэсли, 53.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Модрич побил рекорд Серии А
Вингер «Милана» перешел в клуб АПЛ
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Италии
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Наполи Милан Кремонезе Рома Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Победы «Спартака», «Зенита» и «Динамо», уникальный рекорд Роналду, предложение по Баринову из Европы и другие новости
01:55
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
01:40
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти
01:27
2
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма
01:11
1
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте
00:36
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Все новости
Серия А. «Милан» проиграл «Кремонезе», «Наполи» и «Рома» победили
Вчера, 23:45
Модрич побил рекорд Серии А
Вчера, 23:23
Белтран из «Фиорентины» отклонил предложения топ-клубов РПЛ
22 августа
3
Владелец «Наполи» объяснил, почему не продал «ПСЖ» Хвичу и Осимхена за 200+ миллионов
22 августа
«Парма» хочет перехватить трансферную цель ЦСКА
21 августа
3
38-летний Варди может присоединиться к чемпиону одной из топ-5 лиг Европы
20 августа
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Италии
20 августа
Фото«Рома» арендовала вингера из АПЛ
20 августа
ФотоЧемпион Италии подписал обладателя золотой медали Олимпиады
19 августа
«Аталанта» выкупила полузащитника «Интера»
18 августа
Санчо ответил на предложение «Ромы»
18 августа
Фото«Милан» приобрел швейцарского защитника
15 августа
Фото«Милан» купил защитника за 23 миллиона
13 августа
1
ФотоМората скандально покинул «Галатасарай» и вернулся в Италию
12 августа
«Парма» назвала «Ливерпулю» цену на 18-летнего Леони
12 августа
«Милан» обсудил с «Манчестер Юнайтед» аренду нападающего
9 августа
В Италии оценили шансы на переход Коко в «Спартак»
7 августа
6
Фото«Милан» купил опорника за 39 миллионов
6 августа
1
ВидеоБолельщики «Милана» эмоционально встретили Модрича
4 августа
1
«Милан» не смог договориться о трансфере нападающего «ПСЖ»
2 августа
Экс-полузащитник сборной Англии задумался о завершении карьеры в 29 лет
1 августа
2
Фото«Комо» выкупил защитника «Реала»
31 июля
«Милану» предложили украинского форварда
31 июля
1
В Италии сообщили о сорвавшемся трансфере Коко в «Спартак»
29 июля
9
Фото«Рома» приобрела бразильца, отказавшего «Зениту»
28 июля
1
19-летний сын Тотти объявил о завершении карьеры
28 июля
Фото«Милан» объявил о трансфере защитника, которым интересовался ЦСКА
24 июля
1
Только один англичанин играл за «Барселону» до Рэшфорда
22 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 