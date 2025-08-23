Серия А. «Милан» проиграл «Кремонезе», «Наполи» и «Рома» победили

Завершились несколько матчей 1-го тура чемпионата Италии.
Действующий обладатель скудетто «Наполи» стартовал с победы над «Сассуоло» – 2:0.
«Милан» неожиданно уступил на своем поле «Кремонезе» – 1:2.
«Рома» дома минимально обыграла «Болонью» – 1:0.
Италия. Серия А. 1 тур
Сассуоло - Наполи - 0:2 (0:1)
Италия. Серия А. 1 тур
Милан - Кремонезе - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Башкиротто, 28; 1:1 - С. Павлович, 45+1; 1:2 - Ф. Бонаццоли, 61.
Италия. Серия А. 1 тур
Рома - Болонья - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Уэсли, 53.
Источник: «Бомбардир»