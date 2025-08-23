Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на проблемы «Торпедо».

Команду исключили из РПЛ за попытку организовать договорные матчи и подкупить судей.

В Первой лиге москвичи идут на 13-м месте в одном очке от зоны вылета.

«Торпедо» – 3-кратный чемпион СССР.

– Сможет ли «Торпедо» выбраться из кризиса?

– Нет, уже все. Команда погибла. Ее просто изуродовали, и второй раз ей собраться практически не возможно.

И тренера не подберешь толкового, и у игроков психика нарушена.

– Ари покинул должность спортивного директора, это потеря для клуба?

– Черт с ним, пусть идет на все четыре стороны.