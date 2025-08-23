Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»

Пономарев констатировал гибель 3-кратного чемпиона СССР: «Команду просто изуродовали»

Вчера, 17:00
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на проблемы «Торпедо».

  • Команду исключили из РПЛ за попытку организовать договорные матчи и подкупить судей.
  • В Первой лиге москвичи идут на 13-м месте в одном очке от зоны вылета.
  • «Торпедо» – 3-кратный чемпион СССР.

– Сможет ли «Торпедо» выбраться из кризиса?

– Нет, уже все. Команда погибла. Ее просто изуродовали, и второй раз ей собраться практически не возможно.

И тренера не подберешь толкового, и у игроков психика нарушена.

– Ари покинул должность спортивного директора, это потеря для клуба?

– Черт с ним, пусть идет на все четыре стороны.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Пономарев Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1755959697
по чесноку нужно было играть никого не подкупая..,
Ответить
val69
1755959737
Уберите наух этого Пономаря... Это не тот Пономарь.. Вылез откуда то из кобыльей трещины.... Да, и который ТОТ, тоже оттуда же...
Ответить
val69
1755960869
К гаспроиу под крыло... И всë будет ОК....
Ответить
