Станкович сказал, есть ли кризис в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед гостевым матчем 6-го тура РПЛ с «Рубином» сказал, что красно-белым ранее не везло во многих играх.

– Будет ли готов играть Самошников? Какое у него состояние?

– Он готов сегодня сыграть, мы на него рассчитываем в этом матче. Хоть он и провел одну тренировку с нами.

– Будет ли аншлаг на игре элементом давления сегодня?

– О давлении речи не идет, это прекрасная атмосфера и футбол. В прошлом матче с «Зенитом» у нас тоже был полный стадион. Это очень хорошо, потому что мы играем для зрителей. О давлении речи нет.

– Эксперты отмечают, что нестабильность в игре «Спартака» началась с весны с игры с «Рубином». Делается ли акцент внутри команды, чтобы обыграть их и закольцевать историю?

– Эксперты на то и эксперты, чтобы высказывать мнение, меня это особо не интересует, особенно кто и о чем говорит. Наверное, кто‑то из них должен что‑то заплатить за бесплатную рекламу на моем имени. Какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то такое есть. Но в целом, если посмотреть по матчам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен.

– У вас есть рецепт, как остановить Мирлинда Даку?

– Это прекрасный футболист и блестящий нападающий, который демонстрирует свои качества от матча к матчу и уже не первый сезон. Мы понимаем, что это сложный соперник, мы готовились и понимаем, как нужно его останавливать и ограничить в действиях. «Рубин» – достаточно сильная команда, которая дома играет по‑особенному. Это будет прекрасный матч, но всe будет зависеть от нас.