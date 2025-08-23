Введите ваш ник на сайте
Станкович сказал, есть ли кризис в «Спартаке»

Вчера, 14:13
12

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед гостевым матчем 6-го тура РПЛ с «Рубином» сказал, что красно-белым ранее не везло во многих играх.

– Будет ли готов играть Самошников? Какое у него состояние?

– Он готов сегодня сыграть, мы на него рассчитываем в этом матче. Хоть он и провел одну тренировку с нами.

– Будет ли аншлаг на игре элементом давления сегодня?

– О давлении речи не идет, это прекрасная атмосфера и футбол. В прошлом матче с «Зенитом» у нас тоже был полный стадион. Это очень хорошо, потому что мы играем для зрителей. О давлении речи нет.

– Эксперты отмечают, что нестабильность в игре «Спартака» началась с весны с игры с «Рубином». Делается ли акцент внутри команды, чтобы обыграть их и закольцевать историю?

– Эксперты на то и эксперты, чтобы высказывать мнение, меня это особо не интересует, особенно кто и о чем говорит. Наверное, кто‑то из них должен что‑то заплатить за бесплатную рекламу на моем имени. Какой‑то кризис? Да, может быть, что‑то такое есть. Но в целом, если посмотреть по матчам, во многих играх нам действительно не везло. Я абсолютно уверен и правильно настроен.

– У вас есть рецепт, как остановить Мирлинда Даку?

– Это прекрасный футболист и блестящий нападающий, который демонстрирует свои качества от матча к матчу и уже не первый сезон. Мы понимаем, что это сложный соперник, мы готовились и понимаем, как нужно его останавливать и ограничить в действиях. «Рубин» – достаточно сильная команда, которая дома играет по‑особенному. Это будет прекрасный матч, но всe будет зависеть от нас.

  • Сейчас идет первый тайм игры, счет 0:0.
  • «Спартак» занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками. «Рубин» идет 4-м с 10 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Станкович Деян
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Странник 09
1755948108
Кризис создаёт вратарь максименко
Ответить
subbotaspartak
1755955042
Даку - наку... без обид, прижали же.
Ответить
ivany4
1755956039
Станкович молодец. И "экспертов" умыл, и реверанс в сторону Рубина сделал, и идею подкинул руководству. У всех клубов названия запатентованы. И для того, что бы лишний раз не трепали твое имя, пусть блогеры, эксперты покупают у клуба лицензию на использование имени клуба в своей пустопорожней брехне. Как только сбрехал не по делу, лишить лицензии и дело с концом. Вот тогда и посмотрим, сколько у нас реально понимающих в футболе. И клубу прибыль, и ответственность такая форма поднимет у блогеров.))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1755959906
Ответ на предпоследний вопрос - это сплошные понты. Нескромно и неумно! """""""""
Ответить
