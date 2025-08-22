Червиченко поделился ожиданиями от матча «Рубин» – «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допускает провал московской команды в гостевой игре 6-го тура РПЛ против «Рубина».

«Спартак» показал очень хорошую игру с «Зенитом», но у «Спартака» в последнее время частенько бывает, что, показывая очень хорошую игру с одним из лидеров, они потом довольно блекло выглядят в следующих матчах.

И если мы вспомним прошлый год, то после отличной игры, по-моему, с ЦСКА, начался провал.

Что угодно может быть в этой встрече, «Рубин» – команда непростая. А Даку, которого не купил «Спартак», вполне возможно, захочет указать на то, как они были неправы», – сказал Червиченко.