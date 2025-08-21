Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В махачкалинском «Динамо» сказали, будут ли платить игрокам премиальные за ничью с «Зенитом»

В махачкалинском «Динамо» сказали, будут ли платить игрокам премиальные за ничью с «Зенитом»

Вчера, 13:34
3

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Какие ожидания могут быть, когда ты играешь с самой титулованной командой российского чемпионата? Последние 7 лет команда была на первых и втором месте. Будет трудный матч. Нам нужно быть на каком-то уровне, чтобы соответствовать.

– «Зенит» не очень ровно начал сезон. Нет опасений, что попадете под озлобленного соперника?

– Это в данном случае не имеет для нас принципиального значения. Все равно от начала сезона потенциал команды не стал меньше. Игры могут складываться по-разному. Уровень у них остался тем же. Для нас это не имеет принципиального значения.

– Предусмотрены ли в «Динамо» премиальные за ничью?

– У нас всегда у любой команды предусмотрены премиальные за победу. Поскольку это профессиональный футбол. Не может быть такого, что одна игра с одной командой предусматривает премиальные, а с другой командой не предусматривает.

  • ‎Игра пройдет 23 августа и начнется в 16:15 мск.
  • После 5 туров «Зенит» занимает 9-е место с 6 очками, а «Динамо Мх» идет 12-м с 5 баллами.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Гаджиев Гаджи
fakeid
1755777598
они чё, уже знают, что будет ничья? опять хрюканы занесли судье, что ли?
Ответить
СильныйМозг
1755779039
По 3-х комнатной квартире дадут, а за победу, еще и по самолёту!
Ответить
Romeo 123
1755784066
Сейчас все настроены против зенита, готовы очко порвать себе лишбы очки отобрать у зенита
Ответить
