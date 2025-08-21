В махачкалинском «Динамо» сказали, будут ли платить игрокам премиальные за ничью с «Зенитом»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Какие ожидания могут быть, когда ты играешь с самой титулованной командой российского чемпионата? Последние 7 лет команда была на первых и втором месте. Будет трудный матч. Нам нужно быть на каком-то уровне, чтобы соответствовать.

– «Зенит» не очень ровно начал сезон. Нет опасений, что попадете под озлобленного соперника?

– Это в данном случае не имеет для нас принципиального значения. Все равно от начала сезона потенциал команды не стал меньше. Игры могут складываться по-разному. Уровень у них остался тем же. Для нас это не имеет принципиального значения.

– Предусмотрены ли в «Динамо» премиальные за ничью?

– У нас всегда у любой команды предусмотрены премиальные за победу. Поскольку это профессиональный футбол. Не может быть такого, что одна игра с одной командой предусматривает премиальные, а с другой командой не предусматривает.