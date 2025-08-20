Аршавин описал «Рубин» двумя словами

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о «Рубине».

Казанцы идут на 4-м месте в таблице РПЛ.

Команда набрала 10 очков в 5 турах и отстает от лидера всего на 3 балла.

Следующий соперник – «Спартак» (23 августа).

«Рубин» – дерзкий середняк. Очень многое зависит от Даку. Думаю, что сейчас его можно назвать одним из главных нападающих в РПЛ.

Также стоит отметить полузащитника Ходжу, который прогрессирует. Голкипер Ставер хорошо играет», – заявил Аршавин.