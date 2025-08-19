Стало известно, когда «Спартак» подпишет Самошникова

Защитник Илья Самошников сегодня, 19 августа, подпишет контракт со «Спартаком». Сейчас он является игроком «Локомотива».

«Сегодня Илья Самошников должен подписать контракт и стать игроком «Спартака», – сказал источник, знакомый с ситуацией.