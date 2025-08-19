Стало известно, когда «Спартак» подпишет Самошникова

Защитник Илья Самошников сегодня, 19 августа, подпишет контракт со «Спартаком». Сейчас он является игроком «Локомотива».
«Сегодня Илья Самошников должен подписать контракт и стать игроком «Спартака», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера игрока из «Локомотива» составит 350 миллионов рублей плюс бонусы до 450 миллионов. Самошников подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года с опцией продления еще на сезон. Его зарплата будет составлять 1,4 миллиона евро в год.
- 27-летний Самошников в этом сезоне провел 2 матча за «Локомотив».
Источник: РИА «Новости»