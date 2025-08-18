Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался об игре команды после поражения бело-голубых от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«Два провальных матча, пропустили 7 голов. Совершенно порочная практика розыгрыша от ворот. Во втором тайме были комбинации, игра, но что-то не получается. Валерий Георгиевич Карпин все время разводит руками. Надо либо кричать, либо благодарить игроков. Психология страдает. Понимаю, когда есть игра в нападении, защите – а так, абсолютно безликая игра», – сказал Лещенко.