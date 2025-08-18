Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками»

Лещенко – о «Динамо»: «Абсолютно безликая игра, Карпин все время разводит руками»

Сегодня, 11:30
7

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался об игре команды после поражения бело-голубых от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«Два провальных матча, пропустили 7 голов. Совершенно порочная практика розыгрыша от ворот. Во втором тайме были комбинации, игра, но что-то не получается. Валерий Георгиевич Карпин все время разводит руками. Надо либо кричать, либо благодарить игроков. Психология страдает. Понимаю, когда есть игра в нападении, защите – а так, абсолютно безликая игра», – сказал Лещенко.

  • Ранее «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:4 в матче FONBET Кубка России.
  • Команда занимает 12-е место в РПЛ с 5 очками после 5 матчей.
  • Карпин стал главным тренером «Динамо» в июне.

Еще по теме:
Челестини назвал 3 главных составляющих успеха ЦСКА
«Динамо» может наказать Лунева за использование снюса 6
Смородская оценила работу Карпина в «Динамо» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Карпин Валерий
Комментарии (7)
biber.ru
1755506259
Лев Валерьянович, спойте ему "Прощай"!
Ответить
АЛЕКС 58
1755506290
Вы всем хором Личку гнобили,а теперь вам любимый пудель не нравится? Хотели Динамо Ростов,получите и не нойте
Ответить
Burtaze
1755506395
Лёвчик по делу сказал.. кроме жестикуляции никаких подвижек.., будем разводить руками пока не попросят на выход.., потом , как та беговая лошадь на ипподроме скажет:"ну, я же старалась.., я же хотела..."
Ответить
Plyash
1755507035
Потерпите , динамики , всё образуется . Бывает не пруха на ровном месте , не без этого . Я вот до сих пор в себя не приду , как Спартак еще пару-тройку ЗПРФу не воткнул - Сельдерей с вратарём угадал . А то был бы праздник для всей России . Всем удачи .
Ответить
  • Читайте нас: 