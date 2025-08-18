Валуев: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит»

Болельщик «Зенита», экс-боксер, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал планы Минспорта по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.
«Этого джинна в бутылку трудно будет загнать», – сказал он.
Валуев также прокомментировал наличие большого количества иностранцев в составе «Зенита».
«Будут натурализовывать», – отметил Валуев.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: РИА «Новости»