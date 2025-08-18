Валуев: «Зенит» будет натурализовывать иностранцев, чтобы уложиться в лимит»

Болельщик «Зенита», экс-боксер, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал планы Минспорта по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Этого джинна в бутылку трудно будет загнать», – сказал он.

Валуев также прокомментировал наличие большого количества иностранцев в составе «Зенита».

«Будут натурализовывать», – отметил Валуев.