  • «Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере Самошникова

«Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере Самошникова

Сегодня, 19:38
2

«Локомотив» принял предложение «Спартака» по трансферу защитника Ильи Самошникова. Игрок пройдeт медосмотр для красно-белых в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за Самошникова 350 миллионов рублей, а с учeтом бонусов сумма может вырасти до 450 миллионов. Бонусы могут быть активированы в случае достижения Самошниковым определeнного количества матчей за «Спартак», а также будут включать командные достижения.

  • 27-летний Самошников в этом сезоне провел 2 матча за «Локомотив».
  • Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самошников Илья
DVOK68
1755449770
Хоть что-то позитивное.
Ответить
PAREVG.
1755451271
Жаль что уходит, хороший бровочник, а как ауты бросает!!!
Ответить
