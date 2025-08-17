«Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере Самошникова

«Локомотив» принял предложение «Спартака» по трансферу защитника Ильи Самошникова. Игрок пройдeт медосмотр для красно-белых в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за Самошникова 350 миллионов рублей, а с учeтом бонусов сумма может вырасти до 450 миллионов. Бонусы могут быть активированы в случае достижения Самошниковым определeнного количества матчей за «Спартак», а также будут включать командные достижения.