Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»

Бывший спартаковец Зелимхан Бакаев вспомнил время работы в клубе главного тренера Олега Кононова.
– Никого из тренеров не травили так, как Кононова.
– Это большая загадка для меня. Честно, не могу понять – что такого сделал Кононов, что его так невзлюбили?
– Много факторов: Кононов пришел после Карреры, которого обожали, не сдержал обещание играть в атакующий футбол, не обладал харизмой, которая важна фанатам «Спартака».
– Это не повод до такой степени ненавидеть человека. У меня есть теория, почему его хейтили, но озвучивать ее не хочу. Просто скажу, что по-человечески было обидно за Олега Георгиевича.
- Кононов был в «Спартаке» в 2018-2019 годах.
- Бакаев и Кононов также пересекались в тульском «Арсенале».
- Тренера накануне уволили из «Торпедо».
Источник: Sport24