Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»

Бывший спартаковец Зелимхан Бакаев вспомнил время работы в клубе главного тренера Олега Кононова.

– Никого из тренеров не травили так, как Кононова.

– Это большая загадка для меня. Честно, не могу понять – что такого сделал Кононов, что его так невзлюбили?

– Много факторов: Кононов пришел после Карреры, которого обожали, не сдержал обещание играть в атакующий футбол, не обладал харизмой, которая важна фанатам «Спартака».

– Это не повод до такой степени ненавидеть человека. У меня есть теория, почему его хейтили, но озвучивать ее не хочу. Просто скажу, что по-человечески было обидно за Олега Георгиевича.