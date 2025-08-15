Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший в «Зените», считает, что полузащитнику красно-зеленых Алексею Батракову стоит отказаться от предложения петербуржцев о переходе, если оно поступит.

– Представим обратную ситуацию: завтра к тебе подходит Алексей Батраков с вопросом, стоит ли ему переходить в «Зенит». Что ответишь?

– «Точно нет». Леша – один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе.