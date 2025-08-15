Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит»

Сегодня, 15:20
1

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший в «Зените», считает, что полузащитнику красно-зеленых Алексею Батракову стоит отказаться от предложения петербуржцев о переходе, если оно поступит.

– Представим обратную ситуацию: завтра к тебе подходит Алексей Батраков с вопросом, стоит ли ему переходить в «Зенит». Что ответишь?

– «Точно нет». Леша – один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе.

Еще по теме:
Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените» 1
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит» 1
Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Бакаев Зелимхан Батраков Алексей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755261521
Полу-абрек советы начал раздавать.))
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
Детали трансфера Самошникова в «Спартак»
15:45
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит»
15:32
1
Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита»
15:30
1
Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит»
15:20
1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»
14:57
6
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
14:49
4
В РФС назвали причину удаления игрока, тронувшего судью за грудь
14:36
3
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
10
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
3
Все новости
Все новости
Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените»
15:35
1
Комличенко – о появлении молодых талантов в РПЛ: «Чем покупать иностранщиков, лучше своих за год-два вырастить»
15:27
«Секс люблю»: 76-летний Ловчев ответил на вопрос о секрете молодости
15:25
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
15:14
Фото«Акрон» отправил рекордсмена клуба в аренду
15:02
1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»
14:57
5
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
14:49
2
Карпин – о детском футболе: «Не будет профессиональных тренеров при зарплате 20-30 тысяч рублей»
14:44
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
10
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
3
В «Зените» оценили работу академии клуба
13:54
2
Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе»
13:41
2
В комиссии РФС оценили решение судьи отменить гол Кордобы в матче с «Оренбургом»
13:25
1
ФотоНазваны судьи матчей 5-го тура РПЛ
13:09
11
Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»
12:55
2
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
12:07
33
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
11:56
5
Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»
11:36
22
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
11:25
3
Агент Солари сказал, может ли игрок летом уйти из «Спартака»
10:46
9
Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Батракова нельзя назвать сложившимся мастером
10:34
«Спартак» не будет бороться за Белтрана
10:20
2
Адиев рассказал об обещании Садыгова выплатить долг «Химок»
10:05
Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба
09:50
25
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
09:36
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
13
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
16
Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
08:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 