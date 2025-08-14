В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал информацию, что «Краснодар» и «Локомотив» сделали предложения по 22-летнему полузащитнику Владиславу Саусю.

«В «Балтике» нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому игроку не видел. Саусь – основной игрок «Балтики», – сказал Измайлов.