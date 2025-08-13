Шилов высказался о дебюте за «Зенит»

Вингер «Зенита» Вадим Шилов высказался о своей игре в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (3:0).

– Вадим, поздравляем вас с дебютом и с победой, конечно же. Расскажите, как сегодняшняя игра выглядела вашими глазами, какие у вас сейчас эмоции?

– Эмоции положительные. Забил гол так, как хотел забить первый гол за «Зенит». Так что одни положительные эмоции, мне это нравится. Игра была достаточно тяжелая, но во втором тайме, кажется, мы прибавили, начали хорошо атаковать, забили хорошие мячи.

– Скажите, перед вашим выходом на поле были ли какие-то специфические установки от тренерского штаба? Может быть, вы сами что-то подмечали и с какими-то определенными настроем и мыслями выходили сегодня на игру?

– Дебютный матч, я хотел очень сильно выйти на поле, мне дали эту возможность. Спасибо клубу «Зенит», Сергею Богдановичу, что доверил мне выйти сегодня. Одни положительные эмоции.

– Давайте разберем эпизод с пенальти. Возникали какие-то споры, к вам подходили соперники. Что происходило в том эпизоде? Как это всe выглядело?

– Я не знаю, и я их не понимаю – на английском не особо разговариваю. Я убрал мяч, и человек коснулся меня, я упал просто. Касание было, и всe, это пенальти, мне кажется, железный. Нечего спорить.

– По поводу вашего гола. Первым к вам, видимо по-капитански, подошел Нуралы Алип, поздравил. Как в целом команда отреагировала? Что вы тогда испытали, в те самые счастливые моменты?

– Гол забил – это всегда счастливый момент, гол – это гол, тут нечего говорить. Гол – это самое прекрасное, что может быть.

– И все-таки как-то вас по-особенному поддерживали товарищи по команде?

– Да, поблагодарили. Сказали не бояться идти вперед, брать на себя ответственность. Играть, как умею.

– И под конец в целом хочется узнать про ваши планы. Сейчас действительно много было положительных моментов, но, наверное, важно как-то сохранять спокойствие. Какой сейчас дальнейший путь своего развития вы видите? Что вот сейчас будете предпринимать?

– Дальше играть в футбол, развиваться в футбольном плане. Есть куда расти, есть куда стремиться.