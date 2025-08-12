Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дал комментарии по итогам проигранного матча с «Динамо Мх».
- Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Москвичи уступили в серии пенальти после 1:1 в основное время.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Мы хотели победить, но не получилось. Довольствуемся одним очком в копилке. Хорошо, что ребята не сдавались и отыгрались.
– С чем связываете большое количество брака?
– Да, брака было много, и в простых передачах делали ошибки. У нас сложная ситуация, возможно, кому‑то не хватает уверенности. Нам нужно давать эту уверенность.
– Что с Маркиньосом, Жедсоном и Гарсией?
– Да, есть определенные моменты. Мы решили их поберечь. Надеюсь, они будут готовы к «Зениту».
– Чем можете объяснить плохой старт сезона?
– Я согласен, что мы должны были обыгрывать эту команду. Мы превосходим их по качествам. Но это футбол, тут все может случиться. Мы понимали, что соперник непростой. Он и прежде создавал нам проблемы.
– Насколько довольны командой?
– Хотелось бы говорить об этой игре. Да, начало получилось не таким, каким ожидали. Много факторов. В двух матчах мы играли в меньшинстве, например.
– Можно сказать, что «Спартак» окончательно перестроился на игру в три защитника? Повлияет ли этот результат на выбор состава с «Зенитом»?
– Каждый матч – особая история, к которой мы готовимся отдельно. Схема может меняться.