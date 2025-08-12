Введите ваш ник на сайте
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»

Вчера, 23:47
1

Тренер «Спартака» Ненад Сакич дал комментарии по итогам проигранного матча с «Динамо Мх».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Москвичи уступили в серии пенальти после 1:1 в основное время.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Мы хотели победить, но не получилось. Довольствуемся одним очком в копилке. Хорошо, что ребята не сдавались и отыгрались.

– С чем связываете большое количество брака?

– Да, брака было много, и в простых передачах делали ошибки. У нас сложная ситуация, возможно, кому‑то не хватает уверенности. Нам нужно давать эту уверенность.

– Что с Маркиньосом, Жедсоном и Гарсией?

– Да, есть определенные моменты. Мы решили их поберечь. Надеюсь, они будут готовы к «Зениту».

– Чем можете объяснить плохой старт сезона?

– Я согласен, что мы должны были обыгрывать эту команду. Мы превосходим их по качествам. Но это футбол, тут все может случиться. Мы понимали, что соперник непростой. Он и прежде создавал нам проблемы.

– Насколько довольны командой?

– Хотелось бы говорить об этой игре. Да, начало получилось не таким, каким ожидали. Много факторов. В двух матчах мы играли в меньшинстве, например.

– Можно сказать, что «Спартак» окончательно перестроился на игру в три защитника? Повлияет ли этот результат на выбор состава с «Зенитом»?

– Каждый матч – особая история, к которой мы готовимся отдельно. Схема может меняться.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755033192
Мне бы так отвечать своему начальству)))
