  • Главная
  • Новости
  • Станкович прокомментировал ошибку Максименко в матче с «Локомотивом»

Станкович прокомментировал ошибку Максименко в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 10:41

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об ошибке вратаря Александра Максименко в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

  • Максименко – воспитанник «Спартака».
  • У москвичей после 4 туров РПЛ 4 очка.
  • Следующий соперник – «Зенит».

– В глаза бросаются индивидуальные ошибки – с «Локомотивом» была у Саши Максименко. Может, Максименко стоит дать передохнуть и дать шанс Помазуну?

– Футбол – коллективный вид спорта. Любые моменты преодолеваются вместе. Я не буду говорить об отдельных футболистах. Я всегда беру ответственность на себя.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Максименко Александр Станкович Деян
Комментарии (0)
