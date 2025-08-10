Станкович прокомментировал ошибку Максименко в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об ошибке вратаря Александра Максименко в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

Максименко – воспитанник «Спартака».

У москвичей после 4 туров РПЛ 4 очка.

Следующий соперник – «Зенит».

– В глаза бросаются индивидуальные ошибки – с «Локомотивом» была у Саши Максименко. Может, Максименко стоит дать передохнуть и дать шанс Помазуну?

– Футбол – коллективный вид спорта. Любые моменты преодолеваются вместе. Я не буду говорить об отдельных футболистах. Я всегда беру ответственность на себя.